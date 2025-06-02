В Иркутской области могут наградить людей, препятствовавших атаке ВСУ

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Власти Иркутской области рассматривают возможность наградить граждан, которые пытались препятствовать работе беспилотников во время атаки в поселке Средний Усольского района, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.
Ранее Кобзев сообщал об атаке дронов в поселке Средний Усольского района Иркутской области. Экстренные службы работают на месте ЧП. Источником, откуда вылетели дроны, стала фура. По словам губернатора, она блокирована и уничтожена. Кобзев призвал не выкладывать в соцсети и не делиться ни с кем видео и фото работы ПВО. Он прибыл к месту атаки, где прошло оперативное совещание с руководством города и района.
«Вчера в социальных сетях были опубликованы кадры с неравнодушными гражданами, которые пытались препятствовать работе беспилотников. В рамках оперативного штаба дадим оценку их действиям и примем решение о поощрении», — написал Кобзев в Telegram-канале.
Он уточнил, что на территории происшествия по-прежнему действует ограничение доступа — для всех видов транспорта закрыт небольшой участок федеральной дороги Р-255 «Сибирь» в Усольском районе, действует объезд через село Мальта.
В воскресенье минобороны РФ сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов в отношении аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Все террористические атаки Киева в отношении аэродромов были отражены. Как уточнило ведомство, возгорания, произошедшие в результате атак Украины на аэродромы в Мурманской и Иркутской областях, ликвидированы, жертв среди персонала нет.