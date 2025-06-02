Минобороны сообщило о перехвате 316 дронов за сутки

Утром Минобороны отчитывалось об уничтожении 162 украинских беспилотников в период с 20:10 мск 1 июня по 02:00 мск 2 июня. В частности, по данным ведомства, 57 дрона сбили над Курской областью, 31 — над Белгородской, 27 — над Липецкой, 16 — над Воронежской, по 11 — над Брянской и Рязанской, шесть — над Орловской, два — над Крымом и один над Тамбовской областью.