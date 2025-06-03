Хинштейн: Беспилотник ВСУ ударил по частному дому в Рыльске

Украинский беспилотник атаковал частное домовладение в Курской области. Это произошло в ночь на вторник 3 июня в населенном пункте Рыльск, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.
«Поздно вечером украинский беспилотник нанёс удар по частному дому в городе Рыльске. В результате атаки начался пожар, сотрудники МЧС ликвидируют возгорание», — написал Хинштейн в Telegram-канале, добавив, что при этом люди не пострадали.
Чиновник призвал жителей региона быть бдительными на фоне того, что ВСУ продолжают атаковать территорию Курщины.
Тем временем Владимир Сальдо сообщил, что более 100 тысяч жителей Херсонщины остались без света из-за атаки БПЛА.
Также сообщалось, что в Запорожской области полностью отсутствует электроснабжение из-за повреждений энергооборудования, вызванных обстрелами украинских вооруженных сил.