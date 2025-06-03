Хинштейн: Беспилотник ВСУ ударил по частному дому в Рыльске

«Поздно вечером украинский беспилотник нанёс удар по частному дому в городе Рыльске. В результате атаки начался пожар, сотрудники МЧС ликвидируют возгорание», — написал Хинштейн в Telegram-канале, добавив, что при этом люди не пострадали.