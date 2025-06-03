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NYT: теракт Киева в отношении российских аэродромов не помешает наступлению РФ

НЬЮ-ЙОРК, 3 июня. /ТАСС/. Массовая атака Киева FPV-дронами по аэродромам в российских городах не помешает РФ продолжить наступление на территории Украины. Такое мнение выразила газета The New York Times (NYT).

Источник: AP 2024

Газета пишет, что одна атака не заставит Россию сократить наступательные операции.

Американские официальные лица также заявили NYT, что ожидают «значительный ответный удар» со стороны ВС РФ.

Ранее в Минобороны России сообщили, что киевский режим совершил теракт 1 июня с FPV-дронами в отношении аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской, Амурской областях. Атаки в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были отражены. Несколько единиц авиатехники загорелись в результате терактов, но все были потушены. В ведомстве добавили, что жертв среди военнослужащих и гражданского персонала нет, а некоторые участники терактов задержаны.