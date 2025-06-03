ТАСС: элитное подразделение БПЛА ВСУ добивало раненых солдат ВС России в ДНР

По словам командира взвода БПЛА 80-го танкового полка группировки войск «Центр» Даниила Иванова, российским военным удалось войти в населенный пункт Троицкое (ДНР) после ликвидации операторов украинского дронового подразделения «Птицы Мадьяра». Об этом он сообщил в интервью ТАСС.
По информации Иванова, военнослужащие ВСУ бросили на произвол судьбы получивших ранения в Троицком. При этом командир уточнил, что там же операторы подразделения БПЛА ВСУ буквально добивали российских военнослужащих.
«Само по себе подразделение фанатиков, которое, по всей видимости, не имеет ничего человечного. Проявлялось это в том, что добивали раненых», — рассказал собеседник агентства.
Он отметил, что в ходе обороны Троицкого ключевую роль играли беспилотные летательные аппараты ВСУ.
Ранее KP.RU писал, что ВСУ начали беречь элитные подразделения БПЛА на Красноармейском направлении в ДНР.