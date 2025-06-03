Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ТАСС: элитное подразделение БПЛА ВСУ добивало раненых солдат ВС России в ДНР

Российские военные уничтожили элитное подразделение БПЛА ВСУ у Троицкого.

Источник: Комсомольская правда

По словам командира взвода БПЛА 80-го танкового полка группировки войск «Центр» Даниила Иванова, российским военным удалось войти в населенный пункт Троицкое (ДНР) после ликвидации операторов украинского дронового подразделения «Птицы Мадьяра». Об этом он сообщил в интервью ТАСС.

По информации Иванова, военнослужащие ВСУ бросили на произвол судьбы получивших ранения в Троицком. При этом командир уточнил, что там же операторы подразделения БПЛА ВСУ буквально добивали российских военнослужащих.

«Само по себе подразделение фанатиков, которое, по всей видимости, не имеет ничего человечного. Проявлялось это в том, что добивали раненых», — рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что в ходе обороны Троицкого ключевую роль играли беспилотные летательные аппараты ВСУ.

Ранее KP.RU писал, что ВСУ начали беречь элитные подразделения БПЛА на Красноармейском направлении в ДНР.