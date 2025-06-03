«Подводя итоги Курской операции, которую противник задумывал как операцию, которая должна была поставить Россию на колени, заставить нас подписать договор на позорных условиях. Потому что изначально закладывалось в этой операции — это захват атомной станции в городе Курчатов, сам город Курчатов должен был быть захвачен, Курск по объездной до Белгорода по объездной, и вся эта территория должна была, по их задумкам, по планам комитета штабов блока НАТО — эта территория должна была отойти под контроль противника», — сказал собеседник агентства.
Генерал-лейтенант назвал целью операции заставить Москву сесть за стол переговоров на невыгодных для нее условиях.
«Россия на коленях должна была подписать, как они думали, позорный мир. Причем мы должны были бы, наверно, (по задумке Запада — Прим. ред.) вернуть все территории, которые сегодня являются частью Российской Федерации, в том числе и Крым, потому что сама суть этой операции — она готовилась именно в таком формате», — добавил он.
Освобождение региона
Двадцать шестого апреля глава Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от ВСУ. Как подчеркнул глава государства, это создает условия для краха киевского режима и успешных действий армии на других важнейших участках фронта.
По данным Минобороны, всего за время боевых действий в курском приграничье противник потерял более 75 тысяч человек.