«Подводя итоги Курской операции, которую противник задумывал как операцию, которая должна была поставить Россию на колени, заставить нас подписать договор на позорных условиях. Потому что изначально закладывалось в этой операции — это захват атомной станции в городе Курчатов, сам город Курчатов должен был быть захвачен, Курск по объездной до Белгорода по объездной, и вся эта территория должна была, по их задумкам, по планам комитета штабов блока НАТО — эта территория должна была отойти под контроль противника», — сказал собеседник агентства.