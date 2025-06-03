Воевавший за Россию на СВО итальянец не может вернуться на Родину

«В Италию я вернуться не могу: меня там сразу посадят в тюрьму. На данный момент Италия считает меня “российским террористом”, так что возвращение не вариант… Те, кто сражается за Киев, могут вернуться домой в Италию, в то время как итальянцы, воевавшие на стороне России, не могут этого сделать, поскольку они отправятся прямиком в тюрьму. Я считаю, что со стороны моей Родины это позорные двойные стандарты», — рассказал военный.