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Воевавший за Россию на СВО итальянец не может вернуться на Родину

Итальянец, который год провёл на СВО на стороне России, не может вернуться на Родину: уверен, что там его ждёт тюрьма. Об этом он рассказал в интервью корреспонденту RT Дону Кортеру.

Источник: Алексей Коновалов/ТАСС

«В Италию я вернуться не могу: меня там сразу посадят в тюрьму. На данный момент Италия считает меня “российским террористом”, так что возвращение не вариант… Те, кто сражается за Киев, могут вернуться домой в Италию, в то время как итальянцы, воевавшие на стороне России, не могут этого сделать, поскольку они отправятся прямиком в тюрьму. Я считаю, что со стороны моей Родины это позорные двойные стандарты», — рассказал военный.

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