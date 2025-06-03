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ВС России уничтожили базы и склады ВСУ в Сумской области

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Ударами в районе Сумской области на севере Украины уничтожены позиции, опорные пункты, склады боеприпасов и временные базы ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

Источник: РИА "Новости"

«В Сумской области 2—3 июня 2025 года разрушены укрепленные позиции и опорные пункты ВСУ в Середино-Будской, Хотынской и Новослободской громадах. Уничтожены склады боеприпасов и временные базы бандеровцев в районе Шостки», — сообщил Лебедев.

По его словам, в указанном районе также подавлены огневые точки ВСУ, что сорвало попытки обстрелов территорий РФ.