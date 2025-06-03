«В Сумской области
По его словам, в указанном районе также подавлены огневые точки ВСУ, что сорвало попытки обстрелов территорий РФ.
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Ударами в районе Сумской области на севере Украины уничтожены позиции, опорные пункты, склады боеприпасов и временные базы ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.
«В Сумской области
По его словам, в указанном районе также подавлены огневые точки ВСУ, что сорвало попытки обстрелов территорий РФ.