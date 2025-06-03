ВС России уничтожили базы и склады ВСУ в Сумской области

«В Сумской области 2—3 июня 2025 года разрушены укрепленные позиции и опорные пункты ВСУ в Середино-Будской, Хотынской и Новослободской громадах. Уничтожены склады боеприпасов и временные базы бандеровцев в районе Шостки», — сообщил Лебедев.