ВСУ потеряли до 535 военных в зоне действий «Центра» за сутки

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, украинские войска потеряли на этом направлении за сутки до 535 военнослужащих, три бронемашины, сообщили в Минобороны РФ.