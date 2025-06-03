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ВСУ потеряли до 535 военных в зоне действий «Центра» за сутки

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, украинские войска потеряли на этом направлении за сутки до 535 военнослужащих, три бронемашины, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Центр” продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, штурмовой, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Новониколаевка, Новоэкономическое, Яблоновка, Новоторецкое, Алексеевка, Петровского и Полтавка Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке министерства.

По данным ведомства, потери украинских войск составили до 535 военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля и шесть артиллерийских орудий.