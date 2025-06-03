ВСУ потеряли до 535 военных в зоне действий «Центра» за сутки

«Подразделения группировки войск “Центр” продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, штурмовой, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Новониколаевка, Новоэкономическое, Яблоновка, Новоторецкое, Алексеевка, Петровского и Полтавка Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, потери украинских войск составили до 535 военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля и шесть артиллерийских орудий.