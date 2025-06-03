ВС России ударили по предприятию радиоэлектронной промышленности на Украине

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение предприятию радиоэлектронной промышленности», — говорится в сводке.
Другие пораженные цели:
- цеха по производству ударных БПЛА;
- места их запуска и хранения;
- склады боеприпасов и военного имущества;
- пункты временной дислокации украинских подразделений и наемников в 142 районах.
В ответ на атаки противника по гражданским объектам войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава и техники ВСУ, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.