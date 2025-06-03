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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий «Юга» за сутки

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. «Южная» группировка войск улучшила положение по переднему краю, ВСУ потеряли свыше 250 военнослужащих и четыре орудия полевой артиллерии, сообщили в Минобороны России.

Источник: РИА "Новости"

«Подразделения “Южной” группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Северск, Серебрянка, Никифоровка, Пазено и Константиновка Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке МО РФ.

По данным министерства, противник потерял свыше 250 военнослужащих, восемь боевых бронированных машин, семь автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии и четыре склада боеприпасов.