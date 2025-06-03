ВСУ потеряли свыше 75 боевиков в зоне действий группировки «Днепр» за сутки

«Подразделения группировки войск “Днепр” нанесли поражение формированиям механизированной бригады и бригады береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Червоная Криница, Каменское, Степовое Запорожской области и Никольское Херсонской области. Противник потерял свыше 75 военнослужащих, 13 автомобилей, пять станций радиоэлектронной борьбы и разведки, а также склад боеприпасов», — говорится в сообщении российского военного ведомства.