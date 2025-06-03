Главное из брифинга Минобороны 3 июня 2025 года: последние новости на сегодня

Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России нанесли удары по предприятию радиоэлектронной промышленности, цехам по производству ударных беспилотных летательных аппаратов, местам их запуска и хранения, складам боеприпасов и военного имущества, а также пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 142-х районах.