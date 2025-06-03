Главное из брифинга Минобороны 3 июня 2025 года: последние новости на сегодня

ВС России освободили один населенный пункт
Военнослужащие группировки войск «Север» взяли под контроль населенный пункт Андреевка Сумской области.
Группировка «Север» продолжает наступать на противника в Сумской области
Бойцы «Севера» нанесли поражение двум механизированным, пехотной, десантно-штурмовой бригадам ВСУ и бригаде теробороны в пяти районах Сумской области.
Потери ВСУ составили свыше 230 военнослужащих, восемь боевых бронированных машин, шесть автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии. Кроме того, уничтожено два склада боеприпасов.
«Запад» занял более выгодные рубежи и позиции
Военнослужащие «Западной» группировки атаковали формирования двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах Харьковской области и ДНР.
Потери противника составили свыше 220 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 16 автомобилей, четыре артиллерийских орудия, два склада боеприпасов.
«Южная» группировка улучшила положение по переднему краю
Российские военные атаковали две механизированные, штурмовую, аэромобильную бригады ВСУ и бригады теробороны в районах пяти населенных пунктов ДНР.
Противник потерял свыше 250 военнослужащих, восемь боевых бронированных машин, семь автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии и четыре склада боеприпасов.
Подразделения «Центра» продолжили продвижение в глубину обороны противника
Российские военнослужащие поразили формирования трех механизированных, штурмовой, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии возле семи населенных пунктов Донецкой Народной Республики.
Противник потерял до 535 военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля и шесть артиллерийских орудий.
Группировка войск «Восток» улучшила тактическое положение
Бойцы формирования нанесли поражение механизированной, горно-штурмовой бригадам ВСУ и двум бригадам теробороны ДНР и Запорожской области.
ВСУ потеряли более 175 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, три орудия полевой артиллерии и три станции радиоэлектронной борьбы.
«Днепр» противостоит ВСУ в Запорожской и Херсонской областях
Бойцы российских подразделений нанесли поражение формированиям механизированной бригады и бригады береговой обороны ВСУ в Запорожской и Херсонской областях.
Противник потерял свыше 75 военнослужащих, 13 автомобилей, пять станций радиоэлектронной борьбы и разведки, а также склад боеприпасов.
Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА
Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России нанесли удары по предприятию радиоэлектронной промышленности, цехам по производству ударных беспилотных летательных аппаратов, местам их запуска и хранения, складам боеприпасов и военного имущества, а также пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 142-х районах.
Российские средства ПВО за сутки сбили:
• четыре управляемые авиационные бомбы JDAM;
• два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS;
• 199 БПЛА самолетного типа.