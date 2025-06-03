WSJ: боевые действия на Украине вступают в опасную фазу

По их мнению, воскресная атака украинских беспилотников на российские военные аэродромы свидетельствует о переходе конфликта в опасную фазу, несмотря на проведение переговоров в Стамбуле. Журналисты также обратили внимание, что президент США Дональд Трамп никак не прокомментировал нападение ВСУ на российские авиабазы.
«Обе стороны, похоже, настроены на эскалацию, а перспективы заключения мирного соглашения при посредничестве США уменьшаются», — цитирует RTVI обозревателей американского издания.
Авторы задаются вопросом о дальнейших действиях администрации Трампа в связи с эскалацией: будут ли США активнее включаться в достижение мира на Украине или выйдут из этого процесса, как ранее угрожал Трамп. На прошлой неделе американский президент дал России две недели на то, чтобы прояснить ситуацию с переговорами с Украиной.
По мнению бывшего посла США на Украине Уильяма Тейлора, выход Трампа из мирных переговоров будет означать, что он признал свое поражение. А для противостоящих сторон конфликт может затянуться на неопределенный срок.
Обозреватели The Wall Street Journal уверены, что «при отсутствии международного давления боевые действия этим летом могут даже усилиться, поскольку Кремль стремится сместить линию фронта».