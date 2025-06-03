WSJ: боевые действия на Украине вступают в опасную фазу

Авторы задаются вопросом о дальнейших действиях администрации Трампа в связи с эскалацией: будут ли США активнее включаться в достижение мира на Украине или выйдут из этого процесса, как ранее угрожал Трамп. На прошлой неделе американский президент дал России две недели на то, чтобы прояснить ситуацию с переговорами с Украиной.