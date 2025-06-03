Погибшего военного священника Савченко удостоили звания Героя России

Савченко было 32 года, он служил настоятелем в храме Святого Благоверного Князя Димитрия Донского при воинской части № 64044 и клириком Свято-Троицкого кафедрального собора в Пскове. Священник «ревностно окормлял военнослужащих», отметили в РПЦ.