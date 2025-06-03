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Погибшего военного священника Савченко удостоили звания Героя России

Военному священнику Антону Савченко, погибшему в зоне военной операции на Украине, посмертно присвоили звание Героя России. Указ подписал президент Владимир Путин.

Источник: troitsky_sobor_pskov / Telegram

Савченко погиб 12 мая в результате удара HIMARS, сообщили в РПЦ. В зоне военной операции он находился при исполнении пастырских обязанностей.

Савченко было 32 года, он служил настоятелем в храме Святого Благоверного Князя Димитрия Донского при воинской части № 64044 и клириком Свято-Троицкого кафедрального собора в Пскове. Священник «ревностно окормлял военнослужащих», отметили в РПЦ.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил погибшего иерея орденом благоверного князя Димитрия Донского I степени.