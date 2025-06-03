Уничтожение безэкипажного катера ВСУ попало на видео

«Объективный контроль уничтожения одного из БЭКов оператором БПЛА “Ланцет” в ходе отражения сегодняшних атак противника!» — говорится в сообщении.
На кадрах показано движение БЭК в указанном направлении. После этого к катеру подлетает «Ланцет», в результате чего происходит взрыв. Впоследствии БЭК останавливает движение. Место нанесения удара не уточняется.
Несколькими часами ранее советник главы Республики Крым Олег Крючков сообщил, что высокая вражеская активность фиксируется у берегов полуострова и в Черном море. Он призвал жителей региона соблюдать информационную гигиену и доверять только официальным и проверенным источникам.
До этого Служба безопасности Украины заявила о попытке подорвать опоры Крымского моста. При этом, по данным Telegram-канала «Рыбарь», ВСУ ударили по объекту подводным аппаратом.