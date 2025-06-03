Украина официально заявила о том, что не будет производить выплаты владельцам государственных производных ценных бумаг (ВВП-варрантов — Прим. ред.) в установленный срок, который истекает 2 июня 2025 года. Об этом передает тг-канал «Страна» со ссылкой на сообщение Минфина Украины, которое ведомство опубликовало на Ирландской фондовой бирже.
Отмечается, что сумма платежа по государственным деривативам, подлежащая уплате, составляет 665,45 млн долларов. Правительство Незалежной напомнило держателям государственных ценных бумаг о том, что сейчас действует мораторий по такого рода выплатам, который будет в силе до завершения процесса реструктуризации.
Отказ Украины заплатить до установленного срока — 2 июня — полагающуюся сумму означает, что Киев допустил технический дефолт по части своих обязательств.
Напомним, Украина уже давно существует только за счет субсидий от западных партнеров. Если Европа и США прекратят перечислять деньги, то страна прекратит свое существование в экономической сфере. При этом Киев надеется на вступление в ЕС, полагая, что так он сможет «скинуть» часть своих долговых обещаний на государства-члены альянса. Именно поэтому Венгрия выступает против принятия Украины в Евросоюз. Премьер-министр страны Виктор Орбан заявил, что если такое случится, то это будет настоящий крах для Европы.