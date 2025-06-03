Напомним, Украина уже давно существует только за счет субсидий от западных партнеров. Если Европа и США прекратят перечислять деньги, то страна прекратит свое существование в экономической сфере. При этом Киев надеется на вступление в ЕС, полагая, что так он сможет «скинуть» часть своих долговых обещаний на государства-члены альянса. Именно поэтому Венгрия выступает против принятия Украины в Евросоюз. Премьер-министр страны Виктор Орбан заявил, что если такое случится, то это будет настоящий крах для Европы.