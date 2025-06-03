Ричмонд
+25°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Белом доме сказали, что Киев не уведомил Трампа об атаках на аэродромы РФ

Киевский режим заранее не проинформировал президента США об атаках на военные аэродромы, утверждают в Белом доме.

Источник: Комсомольская правда

Киев заранее не уведомлял президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа об атаках на российские военные аэродромы. Об этом на регулярном брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

Пресс-секретарь администрации президента США Кэролайн Ливитт подчеркнула, что Дональд Трамп выступает против продолжения конфликта на Украине.

Как KP.RU писал ранее, 1 июня представители Министерства обороны России заявили, что киевский режим предпринял попытки напасть на пять военных аэродромов ВКС России.