В Белом доме сказали, что Киев не уведомил Трампа об атаках на аэродромы РФ

Киев заранее не уведомлял президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа об атаках на российские военные аэродромы. Об этом на регулярном брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.
Пресс-секретарь администрации президента США Кэролайн Ливитт подчеркнула, что Дональд Трамп выступает против продолжения конфликта на Украине.
Как KP.RU писал ранее, 1 июня представители Министерства обороны России заявили, что киевский режим предпринял попытки напасть на пять военных аэродромов ВКС России.