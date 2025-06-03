В России ответили на сообщения о потере «последнего самолета А-50» при атаке дронов

Все боеспособные российские самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 продолжают нести службу и участвуют в боевых задачах. Об этом сообщил телеграм-канал «Война с фейками» со ссылкой на источник в Министерстве обороны РФ, передает RTVI.
Комментарий стал ответом на заявления, появившиеся после атаки украинских дронов 1 июня, согласно которым Россия якобы лишилась последнего уцелевшего А-50 — самолета, который некоторые называли ключевым элементом системы противовоздушной обороны.
В публикации утверждается, что эту «паническую информацию» распространил «фейковый канал», которому, как утверждается, «по меньшей мере опасно доверять».
Канал также подверг критике утверждение о том, что А-50 якобы является «ключевым звеном» системы противовоздушной обороны. По его данным, этот самолет выполняет важные, но не определяющие функции: «правильнее было бы назвать А-50 первой линией оповещения».
В сентябре 2023 года госкорпорация «Ростех» сообщала о передаче Воздушно-космическим силам России нового модернизированного самолета А-50У и завершении работ над еще одним. Из пресс-релиза следовало, что эти средства применяются в зоне специальной военной операции.