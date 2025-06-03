В России ответили на сообщения о потере «последнего самолета А-50» при атаке дронов

Все боеспособные российские самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 продолжают нести службу и участвуют в боевых задачах. Об этом сообщил телеграм-канал «Война с фейками» со ссылкой на источник в Министерстве обороны РФ, передает RTVI.

«На самом деле все боеспособные самолеты А-50, по данным источника Минобороны, находятся в строю и выполняют боевые задачи, их явно больше одного. Больше того, предприятия, входящие в ГК “Ростех”, продолжают их выпускать», — отмечается в сообщении «Война с фейками».