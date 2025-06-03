Ричмонд
+27°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России ответили на сообщения о потере «последнего самолета А-50» при атаке дронов

Телеграм-канал «Война с фейками» опроверг информацию о потере последнего А-50, назвав ее «панической» и недостоверной. По данным источника в Минобороны, самолеты в строю, и их «явно больше одного».

Нина Лютикова
Автор Новости Mail
Источник: ТАСС

Все боеспособные российские самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 продолжают нести службу и участвуют в боевых задачах. Об этом сообщил телеграм-канал «Война с фейками» со ссылкой на источник в Министерстве обороны РФ, передает RTVI.

Комментарий стал ответом на заявления, появившиеся после атаки украинских дронов 1 июня, согласно которым Россия якобы лишилась последнего уцелевшего А-50 — самолета, который некоторые называли ключевым элементом системы противовоздушной обороны.

В публикации утверждается, что эту «паническую информацию» распространил «фейковый канал», которому, как утверждается, «по меньшей мере опасно доверять».

«На самом деле все боеспособные самолеты А-50, по данным источника Минобороны, находятся в строю и выполняют боевые задачи, их явно больше одного. Больше того, предприятия, входящие в ГК “Ростех”, продолжают их выпускать», — отмечается в сообщении «Война с фейками».

Канал также подверг критике утверждение о том, что А-50 якобы является «ключевым звеном» системы противовоздушной обороны. По его данным, этот самолет выполняет важные, но не определяющие функции: «правильнее было бы назвать А-50 первой линией оповещения».

«В первую очередь они служат для дальнего обнаружения и целеуказания воздушных целей — это крылатые ракеты, вражеская авиация. Вместе с этим самолет работает в качестве разведчика, координирует нанесение ударов и мониторит обстановку на дальних подступах. <…> Основную же роль в ПВО играют наземные радиолокационные станции, с которыми А-50 при необходимости может обмениваться информацией», — добавил телеграм-канал.

В сентябре 2023 года госкорпорация «Ростех» сообщала о передаче Воздушно-космическим силам России нового модернизированного самолета А-50У и завершении работ над еще одним. Из пресс-релиза следовало, что эти средства применяются в зоне специальной военной операции.