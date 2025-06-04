Украина продемонстрировала намерение играть стратегическую роль в прокси-войне НАТО, атаковав российские аэродромы. Такое мнение высказал сопредседатель правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Крупалла, добавив, что это не способствует прогрессу в урегулировании конфликта.
«Украина фактически подтвердила, что намерена играть стратегическую роль в прокси-войне», — сказал политик во время пресс-конференции, трансляция которой велась в социальной сети Х и на странице фракции АдГ.
По мнению Крупаллы, американский лидер Дональд Трамп не был заранее проинформирован об операции Киева. Также германский политик призвал найти прочное мирное решение в ближайшее время, указав на опасность затягивания времени, как это было в 2014 году.
Напомним, 1 июня Киев совершил ряд терактов с применением беспилотных летательных аппаратов в пяти регионах России. Сообщалось, что были использованы FPV-дроны. По данным Минобороны, атаки совершались по аэродромам в Ивановской, Рязанской, Амурской, Мурманской и Иркутской областях.
Американские СМИ в то же время обсуждали версию о том, что Киев якобы заранее проинформировал администрацию президента США Трампа о планируемой атаке на российские аэродромы, где размещается стратегическая авиация.