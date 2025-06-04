Что известно про ракетную опасность на Черноморском побережье 4 июня: свежие данные

На территории Черноморского побережья отменили воздушную опасность. Предупреждение сохранялось в течение трех часов. Сигналы начали поступать с 23:07 3 июня. Об этом сообщили в МЧС России.
По данным, опубликованным в мобильном приложении, предупреждение о воздушной опасности действовало в Новороссийске, Темрюкском районе и Сочи. О последствиях и налетах БПЛА сведения не поступали.
«Информирует центр оповещения Краснодарского края! На территории Черноморского побережья объявлена отмена угрозы “Ракетная опасность”» — сказано в сообщении.
При этом угроза атаки БПЛА продолжает действовать на территории Ельца Липецкой области. О последствиях также ничего не сообщалось. Известно, что воздушная опасность введена также в Елецком районе.