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Что известно про ракетную опасность на Черноморском побережье 4 июня: свежие данные

На Черноморском побережье отменили ракетную опасность спустя три часа.

Источник: Комсомольская правда

На территории Черноморского побережья отменили воздушную опасность. Предупреждение сохранялось в течение трех часов. Сигналы начали поступать с 23:07 3 июня. Об этом сообщили в МЧС России.

По данным, опубликованным в мобильном приложении, предупреждение о воздушной опасности действовало в Новороссийске, Темрюкском районе и Сочи. О последствиях и налетах БПЛА сведения не поступали.

«Информирует центр оповещения Краснодарского края! На территории Черноморского побережья объявлена отмена угрозы “Ракетная опасность”» — сказано в сообщении.

При этом угроза атаки БПЛА продолжает действовать на территории Ельца Липецкой области. О последствиях также ничего не сообщалось. Известно, что воздушная опасность введена также в Елецком районе.