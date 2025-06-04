Силовики: близкие солдат ВСУ в Сумской области просят их сдаваться в плен

Уточняется, что к Вооружённым силам РФ через специализированные чат-боты часто обращаются матери и жены украинских солдат. Они просят российский военных оказать содействие в эвакуации близких им людей, уклоняющихся от мобилизации в ВСУ или бежавших из рядов этих формирований.