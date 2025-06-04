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Силовики: близкие солдат ВСУ в Сумской области просят их сдаваться в плен

Матери и жены украинских военных обращаются для помощи к Вооружённым силам РФ.

Источник: Аргументы и факты

Родственники и близкие украинских военных, находящихся в Сумской области, призывают их сдаваться в плен, отправляя бойцам российские патриотические видеоролики и песни, сообщили в силовых органах РФ.

Источники отмечают, что с начала 2025 года такие случаи стали наблюдаться всё чаще. Как правило, просьбы о сдаче в плен касаются военных, насильно мобилизованных в ВСУ.

«Мама пограничника Евгения Беспарточного несколько раз связывалась со своим сыном по видео и показывала ему белый платочек, отчетливо давая понять, какой единственный правильный выбор должен сделать ее сын», — сказал представитель российских силовых структур.

Уточняется, что к Вооружённым силам РФ через специализированные чат-боты часто обращаются матери и жены украинских солдат. Они просят российский военных оказать содействие в эвакуации близких им людей, уклоняющихся от мобилизации в ВСУ или бежавших из рядов этих формирований.

В силовых органах РФ добавили, что именно через родственников солдат обычно осуществляются первичные мероприятия по безопасной сдаче в плен украинских военнослужащих.

Напомним, 30 мая военблогер Владимир Романов сообщил, что Вооружённые силы Украины используют пытки для того, чтобы военные переводились в штурмовые отряды.