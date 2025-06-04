Командир штурмового отделения РФ рассказал о попытке ВСУ снять российский флаг в Троицком ДНР

«Приехал пикап, высадились четыре бойца. Мы их наблюдали, подпустили, и, как только они попытались залезть и снять наш флаг, по ним был открыт огонь… Чтобы там, где подняли российский флаг, он не спускался никогда», — заключил Сергей Талалаев.