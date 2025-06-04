Командир штурмового отделения РФ рассказал о попытке ВСУ снять российский флаг в Троицком ДНР

Российские бойцы в начале мая освободили населенный пункт Троицкое в ДНР. Однако группа из четырех военных ВСУ попыталась снять развевающийся флаг РФ. Несколько боевиков были ликвидированы после неудачи, поделился сведениями командир штурмового отделения Сергей Талалаев в беседе с РИА Новости.
По его словам, флаг России был установлен в центре населенного пункта. Утром следующего дня на территории поселка высадились украинские военные. Штурмовикам удалось оказать им сопротивление, уточнил командир отделения.
«Приехал пикап, высадились четыре бойца. Мы их наблюдали, подпустили, и, как только они попытались залезть и снять наш флаг, по ним был открыт огонь… Чтобы там, где подняли российский флаг, он не спускался никогда», — заключил Сергей Талалаев.
Днем 3 июня бойцы РФ нанесли удар по предприятию радиоэлектронной отрасли Украины. Военным удалось ликвидировать объект.