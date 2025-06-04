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Силы ПВО за ночь уничтожили семь украинских беспилотников над Россией

В ночь на 4 июня над Крымом, Курской и Белгородской областями уничтожены семь украинских БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

Российские системы противовоздушной обороны за ночь сбили семь украинских беспилотников, пытавшихся атаковать приграничные регионы. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.

Согласно официальному заявлению военного ведомства, четыре беспилотных аппарата самолетного типа были уничтожены над территорией Республики Крым. Еще два дрона сбиты в небе над Курской областью, один — над Белгородской областью.

Накануне в Минобороны сообщили, что ВС РФ освободили от националистов киевского режима Андреевку в Сумской области. Это произошло в результате активных действий группировки войск «Север».