Российские системы противовоздушной обороны за ночь сбили семь украинских беспилотников, пытавшихся атаковать приграничные регионы. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.
Согласно официальному заявлению военного ведомства, четыре беспилотных аппарата самолетного типа были уничтожены над территорией Республики Крым. Еще два дрона сбиты в небе над Курской областью, один — над Белгородской областью.
Накануне в Минобороны сообщили, что ВС РФ освободили от националистов киевского режима Андреевку в Сумской области. Это произошло в результате активных действий группировки войск «Север».