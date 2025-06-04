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Подполье сообщило об ударе по французским наемникам в Одесской области

ДОНЕЦК, 4 июн — РИА Новости. Ударом в Одесской области поражено подразделение военных ВСУ и французских наёмников, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

Источник: © РИА Новости

«О прилетах в ночь на 4 июня. Есть сведения о том, что в Одесскую область завели неких французских военных. На короткое время, пока распределяют по смешанным с украинскими военными подразделениям. Далее их путь лежит в основном в Полтавскую область, где на полигонах происходит боевое слаживание, получают технику и выдвигаются на ЛБС. Вот по одному из нескольких подразделений и прилетело», — заявил собеседник агентства.

Лебедев уточнил, что оно насчитывало до 50 военных.

Другие пораженные цели:

улез логистики и складские помещения в подконтрольном Киеву Херсоне;цех по сборке БПЛА, склад с оборудованием и пункт временной дислокации ВСУ в Харькове.

В ответ на атаки противника по гражданским объектам войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава и техники ВСУ, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.

При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.