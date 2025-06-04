Подполье сообщило об ударе по французским наемникам в Одесской области

«О прилетах в ночь на 4 июня. Есть сведения о том, что в Одесскую область завели неких французских военных. На короткое время, пока распределяют по смешанным с украинскими военными подразделениям. Далее их путь лежит в основном в Полтавскую область, где на полигонах происходит боевое слаживание, получают технику и выдвигаются на ЛБС. Вот по одному из нескольких подразделений и прилетело», — заявил собеседник агентства.