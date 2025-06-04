Британия пообещала поставить Украине 100 тыс. дронов к следующей весне

Эти поставки общей стоимостью £350 млн (около $473 млн) служат частью более широкой инициативы военной помощи Украине на сумму £4,5 млрд (более $6 млрд). Кроме того, министр обороны Великобритании Джон Хили на заседании контактной группы по обороне Украины (пройдет в штаб-квартире НАТО в Брюсселе 4 июня) объявит, что Лондон поставил Киеву 140 тыс. артиллерийских снарядов с начала этого года и потратит в 2025-м еще £247 млн ($334 млн) на подготовку украинских военных.