Британия пообещала поставить Украине 100 тыс. дронов к следующей весне

Великобритания решила в десять раз увеличить поставки дронов Украине по сравнению с прошлым годом и передать Киеву 100 тыс. беспилотников к концу текущего финансового года (закончится в апреле 2026-го), сообщает британское Министерство обороны.
Эти поставки общей стоимостью £350 млн (около $473 млн) служат частью более широкой инициативы военной помощи Украине на сумму £4,5 млрд (более $6 млрд). Кроме того, министр обороны Великобритании Джон Хили на заседании контактной группы по обороне Украины (пройдет в штаб-квартире НАТО в Брюсселе 4 июня) объявит, что Лондон поставил Киеву 140 тыс. артиллерийских снарядов с начала этого года и потратит в 2025-м еще £247 млн ($334 млн) на подготовку украинских военных.
«Великобритания наращивает свою поддержку Украины, предоставив в этом году еще сотни тысяч беспилотных летательных аппаратов и завершив важную веху в поставках критически важных артиллерийских боеприпасов», — сказал Хили.
Велиобритания — один из ключевых поставщиков военной помощи Украине. По данным Кильского института, с начала конфликта Лондон потратил на поддержку Киева €10,36 млрд ($11,8 млрд). В марте премьер-министр Кир Стармер сообщил, что Британия выделит £1,6 млрд (примерно $2,2 млрд) на закупку Украиной 5 тыс. ракет ПВО.
Москва осуждает военную помощь Киеву и заявляет, что это не изменит исхода конфликта, а лишь затягивает его.