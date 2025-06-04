Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Депутат Рады Гончаренко: ВС РФ приблизились к Сумам на 22 км

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Российским силам удалось приблизиться к Сумам на 22 км, ВСУ находятся в сложной ситуации. Об этом заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

Источник: РИА "Новости"

«Продолжается наступление РФ на Сумщине. Ситуация сложная», — написал парламентарий в своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что линия фронта «находится ориентировочно в 22 км от Сум».

3 июня депутат Верховной рады Марьяна Безуглая призвала жителей Сумской области уехать из потенциально прифронтовых районов, раскритиковав главкома ВСУ Александра Сырского за плохую подготовку обороны региона.

Ранее украинский генерал-лейтенант в отставке, бывший замглавы Генштаба ВСУ Игорь Романенко признал, что наиболее тяжелая ситуация для армии страны сложилась именно на участке фронта в данном регионе.

22 мая на совещании с членами правительства президент РФ Владимир Путин подтвердил планы создания буферной зоны на границе с Украиной и заявил, что такое решение уже принято. По словам главы государства, задачу уже решают Вооруженные силы России.