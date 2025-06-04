Депутат Рады Гончаренко: ВС РФ приблизились к Сумам на 22 км

«Продолжается наступление РФ на Сумщине. Ситуация сложная», — написал парламентарий в своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что линия фронта «находится ориентировочно в 22 км от Сум».
3 июня депутат Верховной рады Марьяна Безуглая призвала жителей Сумской области уехать из потенциально прифронтовых районов, раскритиковав главкома ВСУ Александра Сырского за плохую подготовку обороны региона.
Ранее украинский генерал-лейтенант в отставке, бывший замглавы Генштаба ВСУ Игорь Романенко признал, что наиболее тяжелая ситуация для армии страны сложилась именно на участке фронта в данном регионе.
22 мая на совещании с членами правительства президент РФ Владимир Путин подтвердил планы создания буферной зоны на границе с Украиной и заявил, что такое решение уже принято. По словам главы государства, задачу уже решают Вооруженные силы России.