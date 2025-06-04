Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жители Запорожья второй день подряд остались без света из-за атаки дронов

Из-за атаки дронов в Запорожской области повреждена сеть электропередачи, специалисты работают над восстановлением. Регион оставался без света в ночь на 3 июня, к вечеру того дня Балицкий отчитался о полном восстановлении.

Источник: AP 2024

Администрация Запорожской области предупредила жителей об отсутствии электроснабжения в регионе. Губернатор Евгений Балицкий уточнил, что в результате атаки беспилотников повреждена сеть электропередачи.

Специалисты работают на восстановлением подачи электричества.

«Однако прошу быть готовыми к возможному отключению электричества и сохранять спокойствие. Оперативные службы и администрации населенных пунктов Запорожской области обеспечены всеми условиями для нормальной работы и обеспечения жизнедеятельности населенных пунктов при возможном отсутствии электроснабжения. Социальные объекты и лечебные учреждения обеспечены генераторами», — написал Балицкий в телеграм-канале.

Поздним вечером 2 июня Балицкий сообщил об отключении электричества по всей территории Запорожской области из-за повреждения высоковольтного оборудования на северо-западе региона. Также без света той ночью осталась часть Херсонской области, поскольку обломки сбитого беспилотника повредили подстанции в Геническом и Мелитопольском районах, рассказывал губернатор региона Владимир Сальдо.

С утра 3 июня без света оставались более 600 тыс. абонентов в 457 населенных пунктах Запорожской области. Вечером Балицкий доложил президенту Владимиру Путину о полном восстановлении энергоснабжения.

Запорожская и Херсонская области наряду с ДНР и ЛНР вошли в состав России осенью 2022 года по итогам референдумов. Москва контролирует большую часть регионов, часть территорий, например города Запорожье и Херсон, остаются под контролем Киева.