Жители Запорожья второй день подряд остались без света из-за атаки дронов

«Однако прошу быть готовыми к возможному отключению электричества и сохранять спокойствие. Оперативные службы и администрации населенных пунктов Запорожской области обеспечены всеми условиями для нормальной работы и обеспечения жизнедеятельности населенных пунктов при возможном отсутствии электроснабжения. Социальные объекты и лечебные учреждения обеспечены генераторами», — написал Балицкий в телеграм-канале.