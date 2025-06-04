Жители Запорожья второй день подряд остались без света из-за атаки дронов

Администрация Запорожской области предупредила жителей об отсутствии электроснабжения в регионе. Губернатор Евгений Балицкий уточнил, что в результате атаки беспилотников повреждена сеть электропередачи.
Специалисты работают на восстановлением подачи электричества.
«Однако прошу быть готовыми к возможному отключению электричества и сохранять спокойствие. Оперативные службы и администрации населенных пунктов Запорожской области обеспечены всеми условиями для нормальной работы и обеспечения жизнедеятельности населенных пунктов при возможном отсутствии электроснабжения. Социальные объекты и лечебные учреждения обеспечены генераторами», — написал Балицкий в телеграм-канале.
Поздним вечером 2 июня Балицкий сообщил об отключении электричества по всей территории Запорожской области из-за повреждения высоковольтного оборудования на северо-западе региона. Также без света той ночью осталась часть Херсонской области, поскольку обломки сбитого беспилотника повредили подстанции в Геническом и Мелитопольском районах, рассказывал губернатор региона Владимир Сальдо.
С утра 3 июня без света оставались более 600 тыс. абонентов в 457 населенных пунктах Запорожской области. Вечером Балицкий доложил президенту Владимиру Путину о полном восстановлении энергоснабжения.
Запорожская и Херсонская области наряду с ДНР и ЛНР вошли в состав России осенью 2022 года по итогам референдумов. Москва контролирует большую часть регионов, часть территорий, например города Запорожье и Херсон, остаются под контролем Киева.