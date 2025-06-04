Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Politico: ВС РФ сохраняют преимущество, несмотря на атаки ВСУ на аэродромы

Атаки ВСУ по российским военным аэродромам не изменили преимущество Москвы на поле боя. Об этом сообщает Politico.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Алексей Коновалов/ТАСС

Издание отмечает, что инициатива остается за Кремлем, вне зависимости от экономических санкций. В то же время Украина сталкивается с дополнительными трудностями в воздухе, так как Россия увеличивает производство беспилотников и баллистических ракет.

Politico сообщает, что в распоряжении Украины есть восемь батарей ЗРК Patriot, однако одновременно могут работать только четыре. Такая ситуация складывается из-за необходимости планового обслуживания и ремонта остальных комплексов. Patriot на сегодняшний день являются единственным средством для перехвата российских баллистических ракет. При этом для гарантированного уничтожения одной цели часто приходится запускать два перехватчика, пишут «Ведомости».

1 июня Киев совершил атаки с использованием FPV-дронов на аэродромы в нескольких российских регионах. В Минобороны РФ рассказали об отражении атак в Ивановской, Рязанской и Амурской областях, а также о возгорании нескольких единиц техники на военных аэродромах в Мурманской и Иркутской областях. Военнослужащие и гражданский персонал не пострадали, несколько участников киевских атак задержаны. 3 июня Кремль сообщил, что Следственный комитет РФ ведет расследование налетов на российские аэродромы.