Politico: ВС РФ сохраняют преимущество, несмотря на атаки ВСУ на аэродромы

Politico сообщает, что в распоряжении Украины есть восемь батарей ЗРК Patriot, однако одновременно могут работать только четыре. Такая ситуация складывается из-за необходимости планового обслуживания и ремонта остальных комплексов. Patriot на сегодняшний день являются единственным средством для перехвата российских баллистических ракет. При этом для гарантированного уничтожения одной цели часто приходится запускать два перехватчика, пишут «Ведомости».