Politico: ВС РФ сохраняют преимущество, несмотря на атаки ВСУ на аэродромы

Издание отмечает, что инициатива остается за Кремлем, вне зависимости от экономических санкций. В то же время Украина сталкивается с дополнительными трудностями в воздухе, так как Россия увеличивает производство беспилотников и баллистических ракет.
Politico сообщает, что в распоряжении Украины есть восемь батарей ЗРК Patriot, однако одновременно могут работать только четыре. Такая ситуация складывается из-за необходимости планового обслуживания и ремонта остальных комплексов. Patriot на сегодняшний день являются единственным средством для перехвата российских баллистических ракет. При этом для гарантированного уничтожения одной цели часто приходится запускать два перехватчика, пишут «Ведомости».
1 июня Киев совершил атаки с использованием FPV-дронов на аэродромы в нескольких российских регионах. В Минобороны РФ рассказали об отражении атак в Ивановской, Рязанской и Амурской областях, а также о возгорании нескольких единиц техники на военных аэродромах в Мурманской и Иркутской областях. Военнослужащие и гражданский персонал не пострадали, несколько участников киевских атак задержаны. 3 июня Кремль сообщил, что Следственный комитет РФ ведет расследование налетов на российские аэродромы.