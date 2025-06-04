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«Военный осведомитель» утверждает, что Армия России получила миномёты из КНДР

Российские вооружённые силы получили на вооружение миномёты северокорейского производства. На это обратили внимание авторы Telegram-канала «Военный осведомитель».

На опубликованных снимках запечатлён компактный 60-миллиметровый миномёт, используемый, как утверждается, российскими военнослужащими.

«Учитывая успешное применение подобных образцов “подручной артиллерии” со стороны противника, радует, что теперь аналогичные средства появились и у нас», — отмечается в публикации.

Напомним, что в апреле начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов подтвердил информацию об участии северокорейских солдат в операции по освобождению Курщины. По словам генерала, союзные войска оказали значительную помощь в разгроме группировки ВСУ. Президент РФ Владимир Путин выразил благодарность бойцам из КНДР за то, что они защищали Россию как свою Родину.