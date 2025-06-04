ВСУ потеряли до 220 военных в зоне действий группировки «Запад»

«ВСУ потеряли до 220 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, 13 автомобилей и три артиллерийских орудия, включая 155-мм самоходную артиллерийскую установку “Богдана” и 155-мм самоходную артиллерийскую установку Panzerhaubitze 2000 производства ФРГ. Уничтожены станции радиоэлектронной борьбы “Квертус” и “Анклав”, а также пять складов боеприпасов», — добавили в МО РФ.