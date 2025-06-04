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ВСУ потеряли до 220 военных в зоне действий группировки «Запад»

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Военнослужащие российской группировки войск «Запад» освободили населенный пункт Редкодуб в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Запад” в результате решительных действий освободили населенный пункт Редкодуб Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке российского ведомства.

Кроме того, они нанесли поражение формированиям трех механизированных, штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Чистоводовка, Купянск, Глущенково, Боровая, Песчаное, Ольговка, Андреевка Харьковской области и Волчий Яр Донецкой Народной Республики.

«ВСУ потеряли до 220 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, 13 автомобилей и три артиллерийских орудия, включая 155-мм самоходную артиллерийскую установку “Богдана” и 155-мм самоходную артиллерийскую установку Panzerhaubitze 2000 производства ФРГ. Уничтожены станции радиоэлектронной борьбы “Квертус” и “Анклав”, а также пять складов боеприпасов», — добавили в МО РФ.