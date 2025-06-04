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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий «Юга» за сутки

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю, украинские войска потеряли за сутки до 250 военнослужащих и шесть орудий артиллерии, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Подразделения “Южной” группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, мотопехотной, штурмовой, аэромобильной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Дроновка, Северск, Приволье, Никифоровка, Серебрянка, Переездное, Константиновка, Иванополье и Александро-Шультино Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке министерства.

По данным ведомства, потери ВСУ составили до 250 военнослужащих, три автомобиля, шесть артиллерийских орудий и пусковую установку реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства.

Также уточняется, что уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы и три склада боеприпасов.