Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВС РФ освободили населенные пункты Редкодуб в ДНР и Кондратовку в Сумской области

Вооруженные силы России (ВС РФ) освободили населенные пункты Редкодуб в Донецкой Народной Республике (ДНР) и Кондратовку в Сумской области. Об этом 4 июня сообщило Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

Кроме того, российские войска в Сумской области нанесли поражение скоплениям живой силы и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Искрисковщина, Петрушка, Садки, наковка, Новая Сечь, Писарева, Хотеть, Павловка и Великий Прикол.

«Потери ВСУ составили свыше 230-ти военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины, девять автомобилей и пять орудий полевой артиллерии. Уничтожены радиолокационная станция и два склада боеприпасов», — указано в сообщении ведомства.

Также армия РФ уничтожила в ДНР танк, четыре боевых бронированных машины, 13 автомобилей и три артиллерийских орудия. Помимо этого, были ликвидированы станции радиоэлектронной борьбы «Квертус» и «Анклав», а также пять складов боеприпасов.

3 июня Минобороны РФ сообщило, что ВС РФ освободили населенный пункт Андреевка в Сумской области. В результате ВСУ потеряли более чем 230 военнослужащих, 15 боевых транспортных средств, четыре орудия полевой артиллерии.