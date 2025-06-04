ВС РФ освободили населенные пункты Редкодуб в ДНР и Кондратовку в Сумской области

Также армия РФ уничтожила в ДНР танк, четыре боевых бронированных машины, 13 автомобилей и три артиллерийских орудия. Помимо этого, были ликвидированы станции радиоэлектронной борьбы «Квертус» и «Анклав», а также пять складов боеприпасов.