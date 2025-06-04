ВСУ потеряли более 180 боевиков в зоне действий «Востока» за сутки

«Подразделения группировки войск “Восток” продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, десантно-штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Комар, Отрадное Донецкой Народной Республики и Темировка Запорожской области. ВСУ потеряли более 180 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, пять автомобилей, три орудия полевой артиллерии и три станции радиоэлектронной борьбы», — говорится в сообщении.