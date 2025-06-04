ВСУ потеряли до 520 боевиков в зоне действий «Центра» за сутки

«Подразделения группировки войск “Центр” улучшили тактическое положение», — говорится в сообщении.
Отмечается, что нанесено поражение формированиям шести механизированных, двух десантно-штурмовых бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Петровского, Удачное, Новониколаевка, Димитров, Коптево и Богдановка в ДНР.
«Потери противника составили до 520 военнослужащих, пять боевых бронированных машин и пять орудий полевой артиллерии», — добавляется в сводке военного ведомства.