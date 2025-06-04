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ВСУ потеряли до 520 боевиков в зоне действий «Центра» за сутки

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Группировка «Центр» улучшила тактическое положение, противник потерял в зоне действия группировки до 520 военнослужащих, пять бронемашин и пять орудий артиллерии, сообщило Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Центр” улучшили тактическое положение», — говорится в сообщении.

Отмечается, что нанесено поражение формированиям шести механизированных, двух десантно-штурмовых бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Петровского, Удачное, Новониколаевка, Димитров, Коптево и Богдановка в ДНР.

«Потери противника составили до 520 военнослужащих, пять боевых бронированных машин и пять орудий полевой артиллерии», — добавляется в сводке военного ведомства.