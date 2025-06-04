Главное из брифинга Минобороны 4 июня 2025 года: последние новости на сегодня

Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России уничтожили пусковую установку, радиолокационную станцию и кабину управления ЗРК IRIS-T, ударили по предприятию по производству топлива, цехам по сборке ударных беспилотных летательных аппаратов и местам их хранения, складам боеприпасов, базе материально-технического обеспечения, а также пунктам временной дислокации подразделений ВСУ в 133 районах.