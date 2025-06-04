Главное из брифинга Минобороны 4 июня 2025 года: последние новости на сегодня

ВС России освободили два населенных пункта
Подразделения группировки войск «Север» освободили населенный пункт Кондратовка в Сумской области, а бойцы «Запада» заняли Редкодуб в ДНР.
«Север» продвинулся в Сумской области
Бойцы группировки нанесли удар по двум механизированным, танковой, десантно-штурмовой, егерской бригадам, бригаде береговой обороны, десантно-штурмового, двух штурмовых полков ВСУ и центра сил специальных операций ГУР в районах девяти населенных пунктов Сумской области.
Потери ВСУ составили свыше 230 военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины, девять автомобилей и пять орудий полевой артиллерии. Уничтожены радиолокационная станция и два склада боеприпасов.
Группировка «Запад» продвинулась вперед в ДНР
Российские военнослужащие нанесли поражение формированиям трех механизированных, штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ в Харьковской области и Донецкой Народной Республике.
Потери ВСУ составили до 220 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, 13 автомобилей и три артиллерийских орудия, включая 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Богдана» и 155-мм самоходную артиллерийскую установку Panzerhaubitze 2000. Уничтожены станции радиоэлектронной борьбы, а также пять складов боеприпасов.
«Южная» группировка улучшила положение войск в ДНР
Бойцы формирования атаковали механизированную, мотопехотную, штурмовую, аэромобильную и горно-штурмовую бригады ВСУ в районах девяти населенных пунктов ДНР.
ВСУ потеряли до 250 военнослужащих, три автомобиля, шесть артиллерийских орудий и пусковую установку реактивной системы залпового огня RAK-SA-12а. Также уничтожены две станции РЭБ, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы и три склада боеприпасов.
Группировка «Центр» улучшила тактическое положение
Военнослужащие «Центральной» группировки нанесли поражение шести механизированным, двум десантно-штурмовым бригадам ВСУ, двум бригадам морской пехоты, бригаде теробороны и двум бригадам нацгвардии в районах шести населенных пунктов ДНР.
Потери противника составили до 520 военнослужащих, пять боевых бронированных машин и пять орудий полевой артиллерии.
«Восток» продолжил продвижение в глубину обороны противника
Бойцы формирования нанесли поражение механизированной, десантно-штурмовой и аэромобильной бригадам ВСУ в ДНР и Запорожской области.
Противник лишился более 180 военнослужащих, пяти боевых бронированных машин, пяти автомобилей, трех орудий полевой артиллерии и трех станции РЭБ.
«Днепр» атакует ВСУ в Запорожской и Херсонской областях
Бойцы «Днепра» атаковали две механизированные бригады, три бригады береговой обороны ВСУ и бригаду теробороны в Запорожской и Херсонской областях.
Противник потерял до 75 военнослужащих, восемь автомобилей и два артиллерийских орудия. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы, две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы и склад боеприпасов.
Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА
Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России уничтожили пусковую установку, радиолокационную станцию и кабину управления ЗРК IRIS-T, ударили по предприятию по производству топлива, цехам по сборке ударных беспилотных летательных аппаратов и местам их хранения, складам боеприпасов, базе материально-технического обеспечения, а также пунктам временной дислокации подразделений ВСУ в 133 районах.
Российские средства ПВО за сутки сбили:
• три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS;
• 109 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.