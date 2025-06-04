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На Украине предложили разрешить заключать контракты с 60-летними

Комитет по национальной безопасности Верховной рады рекомендовал парламенту поддержать проект о прохождении службы лицами, достигшими предельного возраста военной службы.

Источник: Reuters

В Верховной раде Украины в ближайшее время может быть рассмотрен законопроект, разрешающий прохождение военной службы по контракту лицам, достигшим предельного возраста пребывания на военной службе. Как сообщает «Укринформ», инициатива предусматривает возможность заключения однолетних контрактов с военнослужащими старше 60 лет на период действия военного положения.

Член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Верховной рады Александр Федиенко сообщил, что комитет уже рекомендовал парламенту поддержать законопроект в первом чтении. По словам депутата, перед вынесением на голосование документ должен пройти необходимые юридические процедуры, включая получение заключений от профильных министерств.

«Если мы получим все необходимые заключения и Главное юридическое управление предоставит соответствующий вывод, то законопроект, я думаю, в ближайшее время попадет в парламент», — пояснил Федиенко в беседе с «Укринформом».

Депутат отметил, что законодательная инициатива уже получила поддержку среди народных депутатов.

На Украине с февраля действует программа, согласно которой молодые люди, не подлежащие мобилизации по возрасту, могут добровольно служить в вооруженных силах страны. Речь идет о заключении контракта для тех, кто не достиг 25 лет.

В апреле президент Украины Владимир Зеленский продлил военное положение и мобилизацию до 6 августа. С 1 июня в стране начал действовать обновленный порядок мобилизации, который касается внутренне перемещенных лиц.