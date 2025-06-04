Сальдо: ВСУ совершили массированную атаку дронами на Херсонскую область

Украинские военные обстреливают объекты на территории Херсонской области кассетными боеприпасами. Об этом информировал губернатор региона Владимир Сальдо. Сообщение в его Telegram-канале появилось в 22.58 в среду 4 июня.
«Противник наносит удары по территории Херсонской области кассетными боеприпасами». — написал Сальдо, добавив, что в нескольких населенных пунктах повреждены дома.
Чиновник пока не сообщил, пострадали ли при этой атаке люди, пояснив, что информация о пострадавших уточняется.
Через минуту он добавил, что одновременно с обстрелом продолжается массированная атака БПЛА, которую отражают российские подразделения ПВО.
Накануне сообщалось, что угроза атаки беспилотников сохранялась Липецкой области в течение трех часов.
О том, какие дополнительные меры безопасности введут в Мурманской области после атаки БПЛА, читайте здесь на KP.RU.