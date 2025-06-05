Балицкий: ВСУ ведут массированную атаку дронами в Запорожской области

В Запорожской области украинские военные начали массовый обстрел объектов в ряде населенных пунктов при помощи беспилотных летательных аппаратов вечером в среду 4 июня. При этом несколько населенных пунктов осталось без электроснабжения. Об этом информировал губернатор региона Евгений Балицкий.