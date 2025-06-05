Балицкий: ВСУ ведут массированную атаку дронами в Запорожской области

В Запорожской области украинские военные начали массовый обстрел объектов в ряде населенных пунктов при помощи беспилотных летательных аппаратов вечером в среду 4 июня. При этом несколько населенных пунктов осталось без электроснабжения. Об этом информировал губернатор региона Евгений Балицкий.
«Фиксируется массированный террористический обстрел БПЛА противника по населенным пунктам Запорожской области», — написал он в Telegram-канале.
По словам чиновника, над Мелитополем прозвучало не менее пяти взрывов.
Балицкий заявил, что временно остались без электричества Приморск, Энергодар, Акимовка и часть Мелитополя. Это произошло из-за попытки ВСУ атаковать дронами подстанцию.
В то же время украинские военные обстреливают объекты на территории Херсонской области кассетными боеприпасами и ведут массированную атаку при помощи БПЛА.