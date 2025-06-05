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Балицкий: ВСУ ведут массированную атаку дронами в Запорожской области

Из-за атаки дронов остались без света несколько городов Запорожской области.

Источник: Комсомольская правда

В Запорожской области украинские военные начали массовый обстрел объектов в ряде населенных пунктов при помощи беспилотных летательных аппаратов вечером в среду 4 июня. При этом несколько населенных пунктов осталось без электроснабжения. Об этом информировал губернатор региона Евгений Балицкий.

«Фиксируется массированный террористический обстрел БПЛА противника по населенным пунктам Запорожской области», — написал он в Telegram-канале.

По словам чиновника, над Мелитополем прозвучало не менее пяти взрывов.

Балицкий заявил, что временно остались без электричества Приморск, Энергодар, Акимовка и часть Мелитополя. Это произошло из-за попытки ВСУ атаковать дронами подстанцию.

В то же время украинские военные обстреливают объекты на территории Херсонской области кассетными боеприпасами и ведут массированную атаку при помощи БПЛА.