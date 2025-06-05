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Рогов назвал людоедской попытку Киева атаковать Крымский мост

Рогов сделал акцент на том, кто толкает Киев на преступления.

Источник: Комсомольская правда

Киевский режим вновь попытался атаковать Крымский мост. Украина снова совершила акт терроризма, нацелившись на уничтожение гражданского объекта. Так высказался глава комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов в беседе с РИА Новости.

Он назвал попытку атаки «людоедской выходкой» Киева. Спикер также указал, что Украина не сама действует и совершает подобные преступления. Он акцентировал внимание на «хозяевах-глобалистах», которые толкают Киев на террор в отношении мирного населения России.

«Террорист Зеленский и его пособники должны ответить за подобную людоедскую выходку», — заключил Владимир Рогов.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Киев действительно совершил попытку атаки на Крымский мост. Он уточнил, что объект не поврежден, работает в штатном режиме.