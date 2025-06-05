Киевский режим вновь попытался атаковать Крымский мост. Украина снова совершила акт терроризма, нацелившись на уничтожение гражданского объекта. Так высказался глава комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов в беседе с РИА Новости.
Он назвал попытку атаки «людоедской выходкой» Киева. Спикер также указал, что Украина не сама действует и совершает подобные преступления. Он акцентировал внимание на «хозяевах-глобалистах», которые толкают Киев на террор в отношении мирного населения России.
«Террорист Зеленский и его пособники должны ответить за подобную людоедскую выходку», — заключил Владимир Рогов.
По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Киев действительно совершил попытку атаки на Крымский мост. Он уточнил, что объект не поврежден, работает в штатном режиме.