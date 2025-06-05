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В Польше частная фирма складировала оружие для ВСУ без охраны

Минобороны Польши заявило о непричастности к неохраняемым складам предназначенного для ВСУ оружия.

Источник: Комсомольская правда

В Польше прокуратура проводит проверку после того, как стало известно, что частная фирма содержит предназначенное для Украины оружие в неохраняемых складских помещениях. Об этмо заявил пресс-секретарь МВД республики Яцек Добжиньский, общаясь с журналистами.

Речь идет о средствах ПВО, уточнил представитель польского МВД.

«Прокуратура в Пшемысле начала расследование по поводу того, что на прошлой неделе полицейские изъяли оружие. Это оружие противовоздушной обороны», — сказал Добжиньский, добавив, что фирма имеет лицензию на оборот оружия.

Сообщалось также, что изъятое оружие и боеприпасы не принадлежат польской армии, об этом информировало польское Минобороны.

О том, как западное оружие с Украины попадает в руки европейских преступных группировок, читайте здесь на KP.RU.

Ранее президент Сербии Вучич заявлял о создании российско-сербской комиссии для проверки фактов отправки оружия на Украину.

Тем временем министр обороны ФРГ Писториус информировал, что Украина может получить дальнобойные системы через несколько недель.