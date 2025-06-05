В Польше частная фирма складировала оружие для ВСУ без охраны

В Польше прокуратура проводит проверку после того, как стало известно, что частная фирма содержит предназначенное для Украины оружие в неохраняемых складских помещениях. Об этмо заявил пресс-секретарь МВД республики Яцек Добжиньский, общаясь с журналистами.
Речь идет о средствах ПВО, уточнил представитель польского МВД.
«Прокуратура в Пшемысле начала расследование по поводу того, что на прошлой неделе полицейские изъяли оружие. Это оружие противовоздушной обороны», — сказал Добжиньский, добавив, что фирма имеет лицензию на оборот оружия.
Сообщалось также, что изъятое оружие и боеприпасы не принадлежат польской армии, об этом информировало польское Минобороны.
О том, как западное оружие с Украины попадает в руки европейских преступных группировок, читайте здесь на KP.RU.
Ранее президент Сербии Вучич заявлял о создании российско-сербской комиссии для проверки фактов отправки оружия на Украину.
Тем временем министр обороны ФРГ Писториус информировал, что Украина может получить дальнобойные системы через несколько недель.