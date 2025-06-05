«Россия ответит»: Трамп сделал заявление после разговора с Путиным

Президент США Дональд Трамп рассказал, какие темы обсуждались в ходе его телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным в среду 4 июня. Об этом глава Белого дома написал в принадлежащей ему социальной сети Truth.
Напомним, Путин и Трамп говорили по телефону в течение часа и пятнадцати минут. Этот сеанс связи президентов России и США был заранее запланирован.
Трамп назвал разговор с российским лидером хорошим, но отметил, что этот не тот разговор, который привел бы «к немедленному миру».
Владимир Путин «очень решительно» заявил американскому лидеру, что Россия даст ответ на террористические атаки Киева по аэродромам, которые Украина предприняла 1 июня. При этом Трамп заверил российского президента, что Вашингтон не был заранее информирован об этих атаках.
Кроме террористической атаки дронов на российские аэродромы, президенты обсудили очередной раунд переговоров между Москвой и Киевом, который прошел в Стамбуле и о провокационных ударах ВСУ по гражданскому населению в Курской и Брянской областях России. Отмечено, что данные акции были призваны сорвать очередной раунд переговоров в Стамбуле.
Кроме ситуации вокруг Украины, Путин и Трамп говорили также о ядерной программе Ирана, ситуации на Ближнем Востоке, остановленном вооруженном конфликте между Индией и Пакистаном и восстановлении российско-американского сотрудничества в ряде областей.
В Госдепе США также прокомментировали телефонный разговор Трампа и Путина, подчеркнув, что это часть усилий Вашингтона по Украине.
Подробно о телефонном разговоре двух лидеров рассказал помощник президента России по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков. Читайте об этом здесь на KP.RU.
Ранее спецпосланник президента США Кит Келлог заявил о возросшем риске эскалации конфликта после украинских терактов.
Напомним, 1 июня Киев совершил ряд терактов с применением беспилотных летательных аппаратов в пяти регионах России. Сообщалось, что были использованы FPV-дроны. По данным Минобороны, атаки совершались по аэродромам в Ивановской, Рязанской, Амурской, Мурманской и Иркутской областях.