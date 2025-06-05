«Россия ответит»: Трамп сделал заявление после разговора с Путиным

Кроме террористической атаки дронов на российские аэродромы, президенты обсудили очередной раунд переговоров между Москвой и Киевом, который прошел в Стамбуле и о провокационных ударах ВСУ по гражданскому населению в Курской и Брянской областях России. Отмечено, что данные акции были призваны сорвать очередной раунд переговоров в Стамбуле.