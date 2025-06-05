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Силы ПВО отражают атаку БПЛА в Ростовской области

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Силы ПВО отражают атаку БПЛА в Миллеровском районе Ростовской области, пострадавших нет, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

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Источник: © РИА Новости

«Силы и средства противовоздушной обороны отражают воздушную атаку БПЛА в Миллеровском районе. Из-за падения обломков БПЛА в хуторе Сулин повреждения получили строения на двух подворьях по улице Дачная: в одном доме частично разрушена кровля, в другом — разбиты окна, порваны электропровода, разрушен сарай, разбит автомобиль. Загорелась и легковая машина, припаркованная возле магазина “Автолига” по улице Артиллерийская», — написал он.

Слюсарь отметил, что, по данным прибывших на место оперативных служб, никто из людей не пострадал. Военные продолжают отражать атаку, информация уточняется.