Силы ПВО отражают атаку БПЛА в Ростовской области

«Силы и средства противовоздушной обороны отражают воздушную атаку БПЛА в Миллеровском районе. Из-за падения обломков БПЛА в хуторе Сулин повреждения получили строения на двух подворьях по улице Дачная: в одном доме частично разрушена кровля, в другом — разбиты окна, порваны электропровода, разрушен сарай, разбит автомобиль. Загорелась и легковая машина, припаркованная возле магазина “Автолига” по улице Артиллерийская», — написал он.