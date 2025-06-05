Украину не желают видеть в ЕС: Вот что показал опрос

Значительная часть участников опроса, который провел в 27 европейских странах венгерский исследовательский центр Szazadveg, выступили против евроинтеграции Украины.
«Доля тех, кто выступает против ускоренного вступления Украины в Евросоюз…, превышает тех, кто поддерживает этот шаг в 11 странах-членах», — сказано в отчете.
При этом наибольший процент тех, кто выступает против ускоренной интеграции Украины в европейское сообщество, среди граждан Франции, Германии, Венгрии, Словакии и Чехии.
Аналитики пришли к выводу, что в данном вопросе европейские политики не добились бы квалифицированного большинства, если бы учитывали ожидания населения стран, которые они представляют.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что приём Украины в ЕС приведёт к прямому конфликту Европы с Россией.
Западные аналитики также прогнозируют, что ускоренное вступление Украины в ЕС поставит под угрозу единство Европы.