Semafor: в США хотят освободить от санкций страны, которые помогают Киеву

«Почему бы нам не добавить послабления для стран, которые помогают Украине? Если вы предоставляете Украине военную или экономическую помощь — вы получаете послабления. Так что, Китай, если вы не хотите попасть под санкции — помогайте Украине», — сказал политик в интервью изданию Semafor, назвав подобную схему «логичной».