Semafor: в США хотят освободить от санкций страны, которые помогают Киеву

Сенатор из США Линдси Грэм* предложил включить пункт о санкционных послаблениях для стран, которые оказывают помощь Украине, в законопроект о новых антироссийских рестрикциях.
«Почему бы нам не добавить послабления для стран, которые помогают Украине? Если вы предоставляете Украине военную или экономическую помощь — вы получаете послабления. Так что, Китай, если вы не хотите попасть под санкции — помогайте Украине», — сказал политик в интервью изданию Semafor, назвав подобную схему «логичной».
Грэм* заявил, что он обсуждал свою идею с президентом США Дональдом Трампом. При этом он умолчал о том, как тот отреагировал на предложение.
Накануне спецпосланник президента США Дональда Трампа по вопросам Украины Кит Келлог заявил, что новый пакет антироссийских санкций станет «весьма жестким».
При этом Трамп попросил Сенат пока не ужесточать санкции против России.
*Внесен в список террористов и экстремистов в РФ.