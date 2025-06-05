ВСУ подтвердили мощный удар России по учебному подразделению под Полтавой: что сказали

Российские бойцы нанесли ряд ударов по военной инфраструктуре украинской армии. Один из них пришелся на учебное подразделение ВСУ в Полтавской области. Атаки, по данным Минобороны РФ, нанесены «оперативно-тактической авиацией» и другими средствами. Успешный удар по учебному подразделению под Полтавой подтвердили в пресс-службе сухопутных войск Вооруженных сил Украины.
Подчеркивается, что ВСУ намерены провести расследование случившегося. По имеющимся данным, командование создало специальную комиссию для выяснения обстоятельств. Кроме того, эксперты проведут оценку причиненного подразделению ущерба. Сообщается, что результаты исследования будут позже обнародованы.
«Нанесен ракетный удар по территории одного из учебных подразделений в Полтавской области. Есть раненые», — уточняется в материале.
Российские войска также поразили и другие объекты ВСУ. Так, по сведениям Министерства обороны страны, военные совершили точечные удары по цеху сборки ударных БПЛА и складам для их хранения, базе материально-технического обеспечения и пунктам дислокации подразделений Вооруженных сил Украины. Всего операция ВС РФ коснулась 133 районов.
В числе используемых российской армией средств значатся ударные дроны, ракетные войска, артиллерия и оперативно-тактическая авиация.
Бойцы РФ также расширили буферную зону. Им удалось взять под контроль населенный пункт Андреевка в Сумской области. Операцию успешно провели военные подразделения группировки войск «Север».
В Минобороны России также уведомили об освобождении населенного пункта Редкодуб в Донецкой Народной Республике. Войска выбили украинских боевиков. Кроме того, бойцы ВС России за прошедшие сутки нанесли поражение пяти бригадам ВСУ. Они располагались в районах населенных пунктов Чистоводовка, Купянск, Глущенково, Боровая, Песчаное, Ольговка, Андреевка Харьковской области и Волчий Яр в ДНР.
Вчера, 4 июня, расчеты FPV-дронов уничтожили также склад боеприпасов и станцию РЭБ ВСУ у Константиновки. В Минобороны отметили, что склад украинских солдат обнаружили в одном из заброшенных домов с помощью воздушной разведки.