ВСУ подтвердили мощный удар России по учебному подразделению под Полтавой: что сказали

Российские бойцы нанесли ряд ударов по военной инфраструктуре украинской армии. Один из них пришелся на учебное подразделение ВСУ в Полтавской области. Атаки, по данным Минобороны РФ, нанесены «оперативно-тактической авиацией» и другими средствами. Успешный удар по учебному подразделению под Полтавой подтвердили в пресс-службе сухопутных войск Вооруженных сил Украины.