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Лебедев сообщил об уничтожении сотен военных ВСУ на полигоне под Полтавой

Координатор пророссийского подполья рассказал, что с объекта ВСУ выехали девять грузовиков.

Источник: Аргументы и факты

Более 400 военных ВСУ, включая иностранных наёмников, были уничтожены в результате удара по полигону в Полтавской области Украины, сообщил координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев.

«Более 400 погибших. 67 опознанных иностранцев. После удара по полигону под Полтавой», — написал он в своём Telegram-канале.

По его информации, с полигона уже выехали не менее девяти грузовых автомобилей, которые вывозят тела боевиков. Лебедев уточнил, что трупы наёмников сортируются отдельно.

Он добавил, что поиски тел продолжаются.

Напомним, Сухопутные войска ВСУ подтвердили информацию об ударе, нанесённом по их объекту в Полтавской области. Украинские формирования утверждают, что речь идёт о тренировочном центре.