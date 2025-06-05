В Прикамье простились с 27-летним бойцом Олегом Шкляевым, погибшим на СВО

Олег родился 20 февраля 1997 года в селе Елово. Он вырос в большой приёмной семье в селе Крюково, в которой было десять человек. Был трудолюбивым, активным, смелым ребёнком. Очень любил и ценил свою семью, слушался старших и защищал младших. В детские годы мальчик увлекался футболом, часто катался на велосипеде. Зимой ходил в лес на лыжах.