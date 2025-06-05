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В Прикамье простились с 27-летним бойцом Олегом Шкляевым, погибшим на СВО

Летом 2024 года он подписал контракт с минобороны РФ.

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Источник: РИА "Новости"

Друзья и родные простились 4 июня с Олегом Шкляевым, погибшим в бою на СВО, рассказали в администрации Еловского округа Пермского края.

Олег родился 20 февраля 1997 года в селе Елово. Он вырос в большой приёмной семье в селе Крюково, в которой было десять человек. Был трудолюбивым, активным, смелым ребёнком. Очень любил и ценил свою семью, слушался старших и защищал младших. В детские годы мальчик увлекался футболом, часто катался на велосипеде. Зимой ходил в лес на лыжах.

В 2013 году юноша окончил Крюковскую основную общеобразовательную школу. Поступил в Аграрный техникум в Осе. В 2015 году парня призвали на срочную военную службу. Молодой человек отличился: домой он вернулся с памятными медалями «100 лет ПВО Сухопутных войск», «Маршал артиллерии Казаков Василий Иванович», «55 лет легендарной Шилке». В 2016 году Олег подписал контракт и начал служить в Хабаровском крае в ракетных войсках. В 2021 году бойца комиссовали из-за состояния здоровья.

Мужчина вернулся на родину в Крюково. Работал в сетевых магазинах. 26 июля 2024 года Олег подписал контракт с минобороны РФ и отправился на СВО. «За ленточкой» он служил оператором управления противотанковых управляемых ракет в звании ефрейтора.

Меньше чем через месяц, 24 августа 2024 года, в бою в районе Новоалександровки ДНР Олег Шкляев погиб.

Прощание с бойцом состоялось 4 июня.

В администрации Еловского округа выражают соболезнования родителям и сёстрам бойца.

Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал о погибшем на СВО стрелке Александре Старковом из Нытвенского округа.