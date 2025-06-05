Украинские военные, не знающие сострадания, терроризировали жителей Курахово. Боевики пользовались беззащитностью местных. По словам одного из беженцев, ВСУ заставляли приносить им оружие из подбитой техники в укрытие, цитирует РИА Новости.
Житель Курахово поделился некоторыми подробностями. Он сообщил, что боевики угрожали местным расстрелом, приезжая с минометами. Беженец уточнил: военные знали, что жители ходят за водой и припасами. Они воспользовались этим и стали заставлять мирных носить им ружья.
«Проходил мужчина, он уже пожилой был, ему за 80 было. Военнослужащие украинские его окликнули. Попросили его заглянуть в машину, чтобы он им ружье достал. Говорили: “Если не сделаешь, мы тебя пристрелим”… А сами они не выходили на улицу», — рассказал один из беженцев.
За прошедшие сутки российским бойцам удалось нанести несколько точных ударов по военной инфраструктуре ВСУ. Они атаковали, в том числе, учебное подразделение боевиков под Полтавой.