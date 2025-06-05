Беженец из Курахово поделился подробностями террора ВСУ: жителям угрожали расстрелом

«Проходил мужчина, он уже пожилой был, ему за 80 было. Военнослужащие украинские его окликнули. Попросили его заглянуть в машину, чтобы он им ружье достал. Говорили: “Если не сделаешь, мы тебя пристрелим”… А сами они не выходили на улицу», — рассказал один из беженцев.