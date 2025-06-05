Украинские военные расстреляли из танка больницу, где только что прошли лечение. Об этом случае рассказала уполномоченный по правам человека в Донецкой Народной Республике Дарья Морозова.
Инцидент произошел в городе Волноваха в Донецкой Народной Республике, рассказала Морзова РИА Новости.
«Выходит главный врач и говорит: “Я их вылечил, они начали отъезжать на танке, развернулись и ударили по больнице”, — рассказала Морозова РИА Новости.
Напомним, омбудсмен ДНР фиксирует военные преступления ВСУ в Волновахе с 2022 года.
Тем временем вернувшиеся из плена солдаты ВС РФ рассказали о применении зверских пыток боевиками ВСУ.
Также многочисленные военные преступления ВСУ отмечены в других новых регионах, в том числе на Херсонщине. Так, два мирных жителя региона погибли в результате обстрела со стороны украинских военных.